ضبط 736 مخالفة تموينية متنوعة بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة أول وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٧٣٦ محضرًا متنوعًا منها ١٤١ محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.وتحرير١٩٥ محاضرا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموين مخالفين.وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.