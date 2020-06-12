حبس عاطلين قتلا مسنًا في «جلسة صلح»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامى العام للنيابات الكلية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل مسن في مشاجرة داخل جلسة صلح.وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.وتبين أن المتهمين كان بينهما شجار بسبب خلافات سابقة وعندما حدد الأهالي في المنطقة جلسة صلح بينهما على خلفية مشاجرة قديمة، تجدد الخلاف ورفض أحدهما الصلح والاعتذار للطرف الثاني، وبمحاولة تلطيف الأمر تبين أن أحدهما بحوزته سلاح ناري استخرجه وأطلق النار مما أسفر عن إصابة أحد الحاضرين في الجلسة، ووفاته.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص بأحد الشوارع.على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة المقتول، وبإجراء التحريات دلت على أنه أثناء قيام المجنى عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهما، ونتج عنها إصابته ووفاته.وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود حسين"، "محمد عويس"، وتم القبض عليهما.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.