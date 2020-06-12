انفراجة في تصوير «خطة علي ربيع العامية» و«عنكبوت السقا»

قرر صناع فيلم «الخطة العامية» (بطولة علي ربيع وغادة عادل) استئناف تصوير العمل خلال أيام بعد الاتفاق بين طاقم العمل والشركة المنتجة الانتهاء من المشاهد المتبقية حتى يتفرغون لأعمالهم القادمة، بعد أن توقف تصوير الفيلم 6 أشهر كاملة منذ ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.ووفق مصادر، لم يتبق سوى أسبوعين للانتهاء من تصوير الفيلم حتى يتفرغ المخرج معتز التوني لمسلسله الجديد «إسعاف يونس» مع محمد أنور، وبدء استعداد علي ربيع لمسلسله الرمضاني المقبل الذي يبحث عن فكرة له الآن.والفيلم هو إعادة مرة أخرى لفكرة سرقة البنوك ولكنها هذه المرة بطريقة مختلفة من خلال عصابة مختلفة الأطوار، ويشارك في العمل أيضا عمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.وعلى الجانب الآخر وبعد تعاقد النجم أحمد السقا مبدئيًا على مسلسل درامي جديد، قرر الانتهاء من المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد «العنكبوت» والمتوقف منذ فترة، إذ يتبقى له أسبوع تصوير فقط، بعد توقف كبير لعدة أشهر بسبب الأعمال الرمضانية وجائحة كورونا.واتفق السقا مع المخرج أحمد نادر جلال على أن يبدأ التصوير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والعمل الجديد من بطولة ظافر العابدين ويسرا اللوزي وشيماء سيف وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم ومن تأليف محمد ناير.