إصابة 5 في حريق شقة بالوراق

أصيب ٤ أطفال وربة منزل في حريق نشب بشقة في الوراق، وتم نقلهم إلى المستشفى.وأكد شهود العيان أن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، وحاول عدد من الجيران إنقاذهم بالخروج من البلكونة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالوراق، وانتقل رجال الحماية المنية بالجيزة إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.