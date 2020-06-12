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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

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جامعة بنها ضمن تصنيف «سيماجو» العالمي للأداء البحثي 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:19 م
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة حققت تقدما على المستوى الدولي بمعدل 3 مراكز مقارنة بالعام السابق في معيار الأداء البحثي بتصنيف "سيماجو" الإسباني لعام 2020 لأفضل المؤسسات الأكاديمية.

أوضح "السعيد" - في بيان اليوم - أن الجامعة هذا العام جاءت في المركز 404 عالميا ضمن 7026 مؤسسة اكاديمية وبحثية على مستوى العالم في هذا المعيار في حين احتلت محليا المركز التاسع ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية.

قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تصنيف "سيماجو" يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريرها على قواعد بيانات "سكوبس" لدار النشر العالمية السيفير ويستخدم مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الأداء البحثي ويمثل 50% والابتكار ويمثل 30% والتأثير المجتمعي ويمثل 20% من الوزن النسبي للتصنيف.

ولفت إلى أنه يشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات "سكوبس" في عام التقييم، وان وجود مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" بالجامعة وكذلك خطط التطوير للبوابة الإلكترونية سيحسن كثيرا من مؤشر الابتكار والتأثير المجتمعي في الاصدارات القادمة للتصنيف.

واختتم مؤكدا أن هذا التميز في معايير الأداء البحثي يرجع لسياسات الجامعة التي تدعم وتحفز أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق أعلى جودة للمخرجات البحثية والنشر العلمي الدولي للإنتاج الفكري الخاص بهم.

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