نتائج جلسة الوزراء اللبناني حول الدولار

أعلن نائب نقيب الصرافين اللبنانى محمود حلاوي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين.وقال حلاوى فى تصريحات صحفية، "سنكون منضبطين في بيع الدولار وسنلتزم بيعه بسعر 3940 ليرة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وناشد حلاوى المواطنين بالتعامل مع الصرافين المرخصين، مشددًا على أن المواطن هو أهم عنصر لدعم الليرة بالدرجة الأولى.وشدد حلاوى على أن الذهاب إلى السوق السوداء سيؤدي إلى خروج الدولار من البلد.