عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 5.062 مليار دولار

قال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في أبريل إلى 5.062 مليار دولار.ويزيد الرقم عن توقع رويترز لعجز قدره 4.5 مليار دولار.وفي مارس، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار.وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.