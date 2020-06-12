القبض على هارب من 15 حكمًا قضائيًا بقنا

تمكنت قوة تابعة لمركز شرطة قنا، من القبض على متهم هارب من 15 حكما قضائيا، من خلال نصب كمين على مدخل قرية الشويخات التابعة لمركز قنا.تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء، محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "أحمد.م.أ" ٣٥ سنة، مقيم قرية الشويخات، محكوم عليه في 15 حكما بإجمالي اثني عشر عامًا في قضايا تبديد شيكات وإيصالات أمانة.وألقت القوة المشكلة من المقدم محمد السنوسي، رئيس وحدة مباحث مركز قنا، والنقيب، علي الورداني معاون أول المباحث، والنقيب أيمن الحجار، رئيس نقطة شرطة أولاد عمرو، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.