اجتماع رئاسي لبناني ثلاثي قبيل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية

يعقد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اجتماعا اليوم الجمعة، فى قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، لبحث آخر التطورات على الساحة اللبنانية.يأتى الاجتماع قبيل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي ستنعقد الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وتشهد الساحة اللبنانية مظاهرات احتجاجية منذ صباح اليوم، تطورت لقطع الطرقات وإغلاق شوارع وميادين رئيسية من قبل المتظاهرين.