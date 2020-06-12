«الصحة» توضح أفضل أنواع التهوية لتفادى الإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الواجب اتباعها لتفادى الإصابة بفيروس كورونا من خلال توفير سبل التهوية الجيدة.وأوضحت وزارة الصحة أن التكييف قد ينقل فيروس كورونا وخاصة التكييفات المركزية والشباك التى تعتمد على تحويل الهواء الساخن إلى بارد، لافته إلى أن أفضل التكييفات هى التى تعتمد على الهواء الخارجى وتقوم بتبريده.وأشارت إلى ضرورة تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة، وتشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى.وأضافت أن أفضل أنواع التهوية هى التهوية الطبيعية وأسوأها المراوح لأنها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرذاذ.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".