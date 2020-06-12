تعقيم مليون مبنى ومنشأة حكومية ضد كورونا في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن إجمالي عدد المنشأت التي تم تطهيرها وتعقيمها بالمحافظة، حيث بلغ عددهم مليون و516 ألف و259 مبنى ومنشاة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى 10 يونيو الجاري، كما تم تطهير 919 مستشفى و6339 وحدة صحية و129391 شارع وكذا تطهير 6468 مرافق متنوعة، وتطهير 45968 مبانى حكومية ومليون و328 الف و188 منشأت أخرى منازل.وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع انتشار العدوى بين المواطنين، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على الصحة العامة.وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن سحب 755 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.