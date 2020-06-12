تونس تنفي وجود أي قوات أجنبية على أراضيها

أعلنت تونس اليوم الجمعة أنها كانت وما زالت تسيطر على أراضيها ومجالها الجوي والبحري وترفض وجود أي قوة أجنبية على أراضيها.من جانبه، نفي وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، وجود أي قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في تونس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.وأكد الحزقي - في تصريحات صحفية على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان - رفض بلاده في السابق وحاليًا استخدام أراضيها للقيام بعمليات عسكرية أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.وشدد الحزقي على وضوح الموقف التونسي من الملف الليبي الذي ينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي ودعمه كل المبادرات السياسية التي من شأنها الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية، وفقا لما نقلته "العربية نت".وأكدت كل من مصر والإمارات أن الحل السياسي هو الوحيد المقبول في ليبيا، مطالبتين بوقف العمليات العسكرية واستئناف الحوار برعاية أممية.كما حذرتا من "جماعات مسلحة مدعومة من الخارج تهدد المدنيين في سرت الليبية"جاء هذا بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة، بين وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبيوقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن "وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)".