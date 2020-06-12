حقيقة رسائل « حج السياحة» على السوشيال ميديا

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة.وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تمامًا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد.ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.