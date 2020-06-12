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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقديم بالمجمعات التكنولوجية لحاملي الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:11 ص
طلاب
طلاب
ريم محمود
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أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقديم سيكون الكترونيا، على الرابط الذي سيتاح خلال فترة التقديم على الصفحه الرسمية لصندوق تطوير التعليم او الصفحه الخاصه بالمجمع، أو من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بمقر المجمع، وسيتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 14 يونيو، حتى 28 يونيو.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أنه يشترط في المتقدم ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عاما، وأن التقديم بلا حد أدنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، مع إجتياز إختبار القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب، والكشف الطبي للطالب في حال قبوله.

وأوضح «الحيوي» أن المستندات المطلوبة هي صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتي تقدر قيمتها بخمسون جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن خطوات التقديم تكون من خلال إنشاء حساب بريد إلكتروني على gmail، ثم إعداد ملف pdf يشمل كافة المستندات المطلوبة، وملء النموذج الموجود على رابط التقديم الإلكتروني وإرفاق كافة المستندات به في المكان المخصص لذلك داخل رابط التقديم.
فتح باب التقديم بالمجمعات التكنولوجية لحاملي الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)
فتح باب التقديم بالمجمعات التكنولوجية لحاملي الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

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