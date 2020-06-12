المرض والقوة والإمبريالية.. محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

تنظم إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، الحلقة النقاشية الثالثة من «حوار في التاريخ» عبر الإنترنت بعنوان "الأوبئة في التاريخ (اللقاء الثاني): تاريخ المرض في العصور الوسطى والحديثة"، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا عبر تطبيق زووم.حيث تناقش المحاضرة كتاب بعنوان "الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة والإمبريالية"، والصادر عن المركز القومي للترجمة للكاتب شلدون واتس، ومن ترجمة أحمد محمود عبد الجواد.يسلط هذا الكتاب الضوء على نقطتين مهمتين: الأولى ردود الأفعال فى كل من المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الشرقية القديمة؛ مثل الهند والصين ومصر فى التعامل مع هذه الأوبئة، ونمط التحكم فى هذه الأوبئة وطرق مقاومتها. النقطة الثانية: هى إلقاء الضوء على العلاقة بين ظاهرة الاستعمار والإمبريالية وأدواتها الاقتصادية والقمعية، وانتشار الأوبئة.