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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

استشاري أمراض صدرية: كورونا تسببت في فوبيا ضيق التنفس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:06 ص
الدكتور طارق عمارة
الدكتور طارق عمارة
شيماء حمودة
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في ظل الأخبار والمعلومات والإحصاءات، من المؤسسات المعنية جراء إنتشار وباء كورونا "كوفيد-19"، وما يصاحبه من أعراض صحية، أصبح لدى البعض "فوبيا" غير حقيقية من خوف الإصابة الفيروسية.

وهذا ما يفسره الدكتور طارق عمارة، استشاري أمراض الصدر والربو والحساسية بالإسكندرية، أن التوتر الزائد من خوف الإصابة بكوفيد-19، ينتج عنه توتر في الأجهزة العضوية والعصبية بالجسم مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم والسكر وزياده في ضربات القلب، ليتوهم الشخص بأعراض غير حقيقية توحى له بالإصابة بوباء كورونا المستجد.

أضاف عمارة أن من أبرز أعراض الإصابة بوباء كورونا، هو ضيق التنفس، والذي أصبح "فوبيا"، ولكن عند استشارة الطبيب المعالج المختص لابد أن يقف على سبب ضيق التنفس وهل هو حدث عرضي بالفعل أم أن الشخص في حالة توهم نتيجة الخوف الزائد، وبسؤال المريض لابد من الوقوف عند بعض الأسباب.

وأوضح أن هناك أكثر من سبب في حدوث ضيق التنفس، هل المريض يعاني من حساسية صدر أو سدة رئوية، هل شعور ضيق التنفس يحدث اثناء النوم فقط أم في فترات الاستيقاظ، هل نتيجة استنشاق روائح مستثارة أو جهد زائد، هل ينتج عنه إجهاد في القدره على التحدث، جميع الأسئلة السابقة تجعل الطبيب يقف على سبب ضيق التنفس وهل هو سبب عضوي بالفعل أو شعور نفسي.

يتابع عمارة أن المريض عندما يشعر بضيق التنفس، فيصبح فعله الأولي حركة تنفس إجبارية لزياده دخول الهواء، وهو ما يزيد من تفاعل الشعب الهوائية، فتنتج زيادة في تواجد المخاط وغلق الشعب الهوائية، وهى دائرة خبيثة، ينتج عنها الهلع والخوف الزائد.

ولمعالجة المريض، بحسب عمارة، فتكون المعالجة النفسية أول طريق العلاج، وهذا بعمل جلسات استماع لعلاج حساسية الخوف من المرض والإصابة، هذا بجانب العلاج الدوائي تحت إشراب الطبيب المختص.

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