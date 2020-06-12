بدالي التموين يطالبون بتوفير الكمامات والمطهرات على البطاقات

رحبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية باقتراحات بعض أعضاء مجلس النواب بإضافة الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا والكحوليات والمطهرات علي بطاقات التموين.وأشار محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في تصريح خاص لـ "الدستور" أن الوزارة - حتى الآن- لم تقم بتوفير هذه السلع الاستهلاكية الضرورية على البطاقات ونطالب بسرعة توفيرها علي المستفيدين من البطاقات من خلال منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي بنوعيات وأصناف ذات جودة عالية من الكمامات بشرط مطابقتها للمواصفات الطبية والصحية وخاصة بعد زيادة انتشار الفيروس خلال الأيام الأخيرة إلى أعداد متزايدة.وارجع أن المستفيدين من البطاقات تتجاوز الـ 63 مليون مواطن وهو أكبر أعداد من المواطنين يمثلون نسبة 70% من إجمالي أعداد السكان.