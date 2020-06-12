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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي متوفى بكورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:04 ص
طبيب
طبيب
كتب صلاح حسنى
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تعدى مجموعة من أهالى أحد المتوفين بفيروس كورونا، على أحد الأطباء بمستشفى القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وإحداث تلفيات فى قسم الاستقبال بالمستشفى.

وقال الدكتور عمرو محمود مدير المستشفى - في بيان اليوم - أن المستشفى استقبل أحد المصابين بالفيروس، وكانت حالته متأخرة تستدعى وضعه فورا على جهاز تنفس في غرفة رعاية مركزة، وهو ما لم يكن متاحا بالمستشفى في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي قدم له اللازم إلا أن حالته المتأخرة أدت إلى وفاته.

وأوضح أن شقيق المتوفى ووالده حدثت مشادة كلامية بينهم وبين أحد الأطباء بالمستشفى تطورت إلى التعدي عليه بالضرب إلى جانب أحداث تلفيات بالمستشفى تصل إجمالى تكلفتها حوالى 100 ألف جنيه مبدئيا وتم إرسالهم إلى قسم شرطة القناطر للتحقيق بالواقعة.

وأكد أنه تم إطلاق سراح الطبيب بدون أي ضمانات في حين تم إطلاق سراح والد وشقيق المريض المتوفى بكورونا مقابل غرامة مالية لكل منهما.

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التى تشهدها المحافظة، بعد واقعة مستشفى بنها التعليمي التي شهدت اعتداءً على الطاقم الطبي من مجموعة من أهالي مريض مصاب بفيروس كورونا وإحداث تلفيات فى المستشفى.

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