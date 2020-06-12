أهالي سوهاج يستغيثون من انقطاع الكهرباء

سادت حالة من الغضب بين أبناء أهالي منطقة مدينة ناصر وشارع العشرين وأهالي قرية جزيرة محروس بمحافظة سوهاج، بعد انقطاع الكهرباء منذ الساعة الرابعة فجرا اليوم الجمعة حتى الآن، مما أدى إلى تلف العديد من الأطعمة بالإضافة إلى حرارة الجو التي زادت من حدة غضب المواطنين.واعتبر الأهالى أن الأزمة الحقيقية ترجع إلى إهمال وتقصير صغار المهندسين والفنيين بالهندسات ومحطات التغذية بجانب تقاعس من المسئولين بشركة توزيع مصر العليا عن الاستجابة للشكاوى وسرعة حلها.وقال حسن عبد الرحمن أحد أهالي منطقة العشرين لـ"الدستور" أن هذه استهانة بأهالي المنطقة، فكيف يتم قطع الكهرباء كل هذه المدة دون علم الأهالي أو التنبيه عليهم، في ظل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وكتابة أبحاث الجامعة.ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الحويج رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة سوهاج لـ"الدستور" أنه يتم إحلال وتجديد خطوط الكهرباء في المنطقة وأن انقطاع الكهرباء سوف يستمر حتى الساعة 12 ظهرا.