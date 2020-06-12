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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع» تبحث مع وزير التجارة البيلاروسي مستقبل التعاون الاقتصادي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:00 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي  - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - تناولت سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجارى، كما شارك فى الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجال الصناعى، خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات البيلاروسية الكبيرة فى المجال الصناعى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط قيادة البلدين والزيارات الرئاسية المتبادلة، وكان آخرها زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر خلال شهر فبراير الماضى، حيث تعكس هذه الزيارات مستوى العلاقات الاستراتيجية التى تربط القاهرة ومينسك وتسهم فى دفع العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة، وتسرع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادى.

ولفتت جامع إلى أنه تم التباحث مع الجانب البيلاروسى بشأن سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق البيلاروسية، خاصة فيما يتعلق بصادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرةً إلى أهمية تحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية والبيلاروسية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضا الإعداد لعقد فعاليات الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث تم الاتفاق المبدئى على عقدها نهاية العام الجارى فى حال إلغاء الحظر العالمى المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الجانبين المصرى والبيلاروسى للتفاوض عبر الوسائل الإلكترونية حول الموضوعات التى سيتم طرحها على اجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة.

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