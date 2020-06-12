رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:57 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزيرة نيفين القباج تتابع حالة نزلاء دار «الباقيات الصالحات» لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكدت أن الوزيرة تواصلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية «الباقيات الصالحات» ووجهت بتوفير كل الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي.

وأشارت إلى أن الوزيرة تواصلت مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين، كما وجهت القباج عددًا من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية «الباقيات الصالحات» ومدها باحتياجاتها العاجلة.

وكانت وزيرة التضامن طالبت بتعليق جميع الزيارات الخارجية لدور المسنين والتشديد على ارتداء العاملين بدور الرعاية على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل معهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة بالمرور على المباني وتقديم التوعية اللازمة والتنبيه على جميع المؤسسات والعاملين بالاهتمام بتوفير المشروبات الساخنة والأكل الصحي.

موضوعات متعلقة

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

صحة كفر الشيخ: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو.. شائعة

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

إنفوجراف

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

7 أطعمة تزيد حرق السعرات الحرارية

دراسة: لا فرق بين سعال السليم ومُصاب كورونا

14 مليون اختبار للكشف عن مصابى كورونا بروسيا

كيف تسهم «بلازما الدم» فى تقوية مناعة مرضى كورونا؟

منوعات

21 يونيو موعد استئناف النشاط الرياضي في السعودية

أستراليا تسمح بـ10 آلاف متفرج في ملاعبها

ألمانيا تمهد الطريق لزيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة

بالعمل التطوعى.. «سامر» من شاب انطوائى إلى مدرب لأقرانه

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

المرض والقوة والإمبريالية.. محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل