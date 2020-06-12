إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزيرة نيفين القباج تتابع حالة نزلاء دار «الباقيات الصالحات» لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأكدت أن الوزيرة تواصلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية «الباقيات الصالحات» ووجهت بتوفير كل الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي.وأشارت إلى أن الوزيرة تواصلت مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين، كما وجهت القباج عددًا من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية «الباقيات الصالحات» ومدها باحتياجاتها العاجلة.وكانت وزيرة التضامن طالبت بتعليق جميع الزيارات الخارجية لدور المسنين والتشديد على ارتداء العاملين بدور الرعاية على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل معهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة بالمرور على المباني وتقديم التوعية اللازمة والتنبيه على جميع المؤسسات والعاملين بالاهتمام بتوفير المشروبات الساخنة والأكل الصحي.