صرف 70% من «تموين يونيو»

قال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن اليوم شهد انتظاما في صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري بدون أي أعطال في سيستم منظومة التموين الجديدة، مشيرا إلى الانتهاء من صرف نسبة ٧٠٪ علي المستفيدين من البطاقات التموينية.وأضاف راشد لـ"الدستور" أن هناك تراجعا في الزحام على منافذ البقالين ومشروع جمعيتي والمجمعات في صرف السلع التموينية.وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالتعقيم بالكلور والكحوليات للمحلات التجارية وارتداء الكمامات الواقية وإتاحة مسافة مناسبة بين كل مواطن واخر لمنع الاختلاط.