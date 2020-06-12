5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

يصوت مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، في الجلسات المقبلة، والذي تضمن عدد من اللوائح لتنظيم مهنة "السايس" وذلك على النحو الآتي:-لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.-تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.-مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.-يعاقب بالحبس مدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 5ألاف لكل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص.-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل مرخص له بمزاولة النشاط حصل مبالغ من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة.