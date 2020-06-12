بدء أعمال رصف طريق «سملا علم الروم» بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية بطريق سملا علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره المدخل الشرقي ومحور رئيسي للمدينة مع تخفيف الضغط والكثافة المرورية على شارع الاسكندرية خاصة خلال موسم الصيف السياحي.ويبلغ طول الطريق ٧كم مزدوج كشريان مروري ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المروري، حيث يجرى العمل بوضع طبقة الأسفلت على مسافة ٣،٥ كم، بالإضافة إلى مرحلتي التشطيب لوضع طبقة أسفلتية وجزء به طبقة السن والذي تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار.كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح تحت إشراف وجيه عبدالرازق رئيس المدينة أعمال توسعة دوران منطقة الكيلو 7 لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية مع منع التعدي على الطريق.