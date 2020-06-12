7 أطعمة تزيد حرق السعرات الحرارية

التفاح



العسل



الشاى الأخضر



البيض



الشوفان



الفلفل الأخضر



الثوم



يسعى العديد من الأشخاص إلى زيادة حرق السعرات الحرارية لتقليل الوزن، وذلك لعيش حياة بصحة جيدة وأفضل لما يسببه زيادة الوزن من مشاكل صحية عديدة.وترصد "الدستور" في السطور القادمة أطعمة تزيد من حرق السعرات الحرارية.يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بمضادات أكسدة قوية حيث يحتوي على عنصر " البكتين" مما يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.هو أفضل شىء لحرق الدهون ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.يحتوي على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول ٢ كوب من الشاى الأخضر يوميًا.يعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات، يساعد على خفض السعرات الحرارية ويساعد على اطالت فتره الشبع كما يساعدنا على بناء العضلات ويحتوي على الكوليسترول الجيد.يقلل من الإحساس بالجوع كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على استقرار مستويات الكوليسترول.يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية في وقت سريع.يحتوي على عنصر "الأليسين" الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تقليل الدهون وتقليل الكوليسترول السيء.