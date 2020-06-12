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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل القطارات من الساعة الرابعة بدءًا من الأحد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:44 ص
قطار
قطار
علا غزال
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قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس لشئون المسافات الطويلة، عن تعديل مواعيد القطارات بداية من يوم الأحد، وذلك بعد تغير مواعيد الحظر ليكون بداية التشغيل من الساعة 4:15 خروج أول قطار لينتهي التشغيل فى تمام الساعة 8 مساء.

وأضاف "عبد التواب"، لـ"الدستور"، أن تغير مواعيد التشغيل سيتبعها تغير مواعيد الرحلات بالكامل على الخط، إلي جانب السماح بزيادة عدد رحلات إضافية على الخطي البحري والقبلي لاستقبال زيادة عدد الركاب.

كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.
 

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