متحدث «الوزراء» يكشف لـ«الدستور» كواليس «تعديل مواعيد الحظر» و«استئناف السياحة»

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن كواليس القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والخاصة بتخفيف القيود تدريجيًا.وقال «سعد» لـ«الدستور» إنَّ قرار تقليص عدد ساعات حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا بدلًا من السادسة، جاء بعد دراسة ولأهداف محددة.وتتمثل هذه الأهداف في إتاحة الفرصة الكافية أمام موظفي الدولة الذين يتنقلون بين المحافظات للذهاب إلى العمل صباحًا في مواعيدهم الرسمية، التي تبدأ بين الثامنة والتاسعة صباحًا؛ منعًا للتزاحم في المواصلات والحد من عملية التكدس، والتخفيف على المواطنين أيضًا.وأشار إلى أن القرار يتيح الوقت المناسب للمزارعين لجني محاصيلهم باكرًا «لأننا حاليًا في وقت جني العديد من المحاصيل»، موضحًا: «من المعلوم أن أي مزارع يبدأ عمله بين الرابعة والخامسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا على أقصى تقدير، بعدها لا يستطيع استكمال العمل بسبب حرارة الشمس».ولفت إلى أنَّ السببين السابقين لهما علاقة وثيقة بالنشاط الاقتصادي والزراعي «اللذين نحرص جيدًا على عدم توقفهما» لأنه بالتبعية ستنقص المحاصيل من الأسواق، وبالتالي سترتفع الأسعار، ويبدأ المواطن البسيط في التضرر بسبب التضخم الذي سيحدث.وأرجع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قرار قرار استئناف السياحة في محافظات البحر الأحمر وسيناء ومطروح دون غيرها إلى سببين أساسيين.وأوضح أن السبب الأول هو تسجيل المحافظات الثلاث أقل نسبة إصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والثاني هو قلّة عدد سكانها ما يمنع أي تجمعات أو زحام.وأضاف: «السببان يمنحاننا إمكانية جلب سياح لهذه المجتمعات دون مشاكل، خصوصًا أنَّ السياحة في هذه المناطق سياحة شاطئية والتحرّكات في الأغلب تكون للجري كرياضة تمارس بالطبع في مساحات شاسعة، وبالتالي لا يحدث تكدسات، لأنها ليست سياحة أسواق كما هو موجود في القاهرة».وعن تأمين عودة العاملين بمجال السياحة إلى هذه المحافظات، والذين بدورهم يقضون إجازاتهم في العديد من المحافظات بين أهاليهم، طمأن «سعد» المواطنين من خلال اشتراط إجراء عملية عزل 14 يومًا لأي من يرغب بالسفر خارج هذه المحافظات، للاطمئنان على سلامته قبل مغادرته لقضاء الإجازة.وأوضح أنَّ غالبية العاملين في هذا النوع من المجال السياحي لا يغادرون العمل لقضاء إجازة قبل مرور 3 أشهر عمل في أغلب الأحوال، وليسوا من الذين يحصلون على إجازات أسبوعية، الأمر الذي سيسهل من إتمام الإجراء الاحترازي عليهم، حفاظًا على سلامة الجميع.