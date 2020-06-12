123 ألف إصابة بكورونا فى باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 123 ألفا و551 إصابة.وأوضحت السلطات، في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أنه تم تسجيل 47 ألفا و382 إصابة بالفيروس، حتى الآن، في إقليم بنجاب، و46 ألفا و828 إصابة في إقليم السند، و15 ألفا و787 في خيبر بختونخوا، و7673 إصابة في بلوشستان، و1030 إصابة في إقليم جيلجيت بالتستان، و6699 في العاصمة إسلام آباد، فضلًا عن تسجيل 534 إصابة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 40 ألفا و247 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2463.