«الضرائب»: إتاحة سداد ضريبة الجدول إلكترونيًا

صرح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تمت إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أونلاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم، وكذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة.وأشار عبدالقادر- في تصريحات صحفية- إلى أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل.يذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وللمساهمة التكافلية ببطاقات الدفع الإلكتروني.