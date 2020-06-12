رئيس «كيمياء عين شمس»: أزمة كورونا سرعت وتيرة «التعليم عن بعد»

قالت الدكتورة نادية حمدى، رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس، إنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة الطبية بالأماكن المفتوحة أيضا من الشواطئ والنوادي والبعد تماما عن التواجد بالأماكن المغلقة.وأوضحت الدكتورة نادية حمدي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن النصيحة الذهبية لطلاب الثانوية العامة هو البعد عن الخوف، والالتزام بالثبات الانفعالى، وشرب كميات كبيرة من المياه، وأخذ قسط متواصل من النوم، مؤكدة أن فكرة التعليم عن بعد الخاصة بالجامعات أثبتت نجاحها، خاصة أنها خطوة كانت سيتم تفعيلها خلال السنوات المقبلة ولكن أزمة فيروس كورونا سرعت وتيرتها.وأشارت إلى أن تقوية الجهاز المناعى تتم عن طريق شرب المياه بمعدل 3 لترات يوميا، والنوم عدد ساعات متواصل، بالإضافة لتناول الفيتامينات وممارسة الرياضة.ونوهت رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس، بأن النوم الكافى والحرص على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أهم قواعد تطبيق الأمان للفرد وأسرته.