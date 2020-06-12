إزالة حمام سباحة مخالف بالعبور.. واستكمال أعمال الزراعة بـ«دار مصر 2»

أصدر المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، تكليفًا للإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة ورفع الإشغالات في مهدها.ونفذت إدارة التنمية ولجنة الإزالة بمشاركة شرطة التعمير بالجهاز، قرار إزالة بالقطعة رقم 4 بلوك 18054 بالحي التاسع، وذلك لتنفيذ حمام سباحة بالردود ومظلة وحوائط مخالفة وغير قانونية.كما وجه رئيس الجهاز إدارة الزراعة بالالتزام باتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين العاملين مع استكمال أعمال الزراعة بدار مصر 2 استعدادًا لتسليم الوحدات.وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية والمشرف العام على الأحياء بضرورة تكثيف الحملات بأحياء المدينة بالمرور الدوري داخل الأحياء وعمل الإزاله الفورية لأي مخالفات، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة أبدًا.