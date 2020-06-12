683 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم الجمعة، اكتشاف 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 29753.وأوضح المركز- حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أن 426 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 13567، بينما توفي 16 آخرين وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 870 شخصًا.وأشار المركز إلى أن نسبة السيدات المصابات بالفيروس بلغت 58%، في حين بلغت نسبة المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا 35%، وبلغت نسبة المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا 37%.وسجلت مناطق لافيف وفينيتسا وريفني ومدينة كييف أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.