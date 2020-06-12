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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تفعيل «البث الانتقائى للمعلومات» بمكتبة الإسكندرية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:18 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه في ظل الإجراءات الاحترازية تهتم المكتبة بتقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين؛ من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر، سواء كتب ومقالات أو غيرها من مصادر المعلومات بشكل عام ومقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 ألف دورية إلكترونية عربية وأجنبية.

في هذا السياق أشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات، إلى بدء تفعيل خدمة البث الانتقائي للمعلومات (SDI)، التي تساعد في تلبية الاحتياجات البحثية للباحثين المصريين على مستوى الدراسات العليا، حيث يتم تلقي استفسارات الباحثين ويتم الإجابة عليها من خلال أخصائيي خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية خلال يومي عمل؛ وذلك من خلال البحث في كُبرى قواعد المعلومات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية المشتركة بها المكتبة، وإرسال النصوص الكاملة لمقالات الدوريات للباحثين عبر البريد الإلكتروني.

ويتم تقديم الخدمة عن طريق تعبئة نموذج خاص متاح من خلال الرابط التالي: https:www.bibalex.orgLibrariesPresentationSDI_Registration111SDI.aspx)؛ مما يساهم في استرجاع أفضل النتائج للكتب والمقالات المرتبطة باستفسار المستفيد.

يأتى ذلك فى ظل اهتمام واستمرار مكتبة الإسكندرية في تقديم خدماتها الثقافية والعلمية عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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