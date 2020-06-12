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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: ارتفاع توريد القمح إلى 3 ملايين و410 آلاف طن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:17 ص
توريد قمح
توريد قمح
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم توريد 3 ملايين و410 آلاف طن قمح من المزارعين لشون وصوامع وزارة التموين، حتى الآن، في جميع المحافظات، مقابل توريد 3 ملايين و200 ألف طن، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار عمليات التوريد حاليا.

وبدأ التوريد في 15 أبريل الماضي، فيما يستمر 60 يوما وينتهي في 15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لإغلاق باب التوريد من المزارعين.

وقال" عبد المطلب" في تصريحات لـ"الدستور": إن أكثر المحافظات توريدا للقمح هي محافظة الشرقية، وأقلها محافظة بورسعيد لمحدودية المساحة الزراعية، حيث وصل معدل التغير اليومي في التوريد 3%، مشيرا إلى أن عملية توريد القمح تعتبر موسما، يستمر 3 أشهر وتصل ذروته خلال يونيو، وينتهي في منتصف يوليو.

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