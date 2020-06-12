جلسة طارئة للحكومة اللبنانية بحضور حاكم المصرف

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن بدء جلسة طارئة بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وقد تعرض عدد من البنوك اللبنانية لعمليات اقتحام وتحطيم واجهاتها ومحتويات فروعها في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد.وبلغ الوضع حد إحراق بعض الفروع بالكامل، لاسيما في العاصمة بيروت ومحافظتي النبطية (جنوبا) وعكار (شمالا) ومدينة طرابلس (شمالا) على وقع الاحتجاجات التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس في عموم لبنان جراء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.وكانت المظاهرات والمسيرات التي يشهدها لبنان، قد انطوت على قطع واسع للطرق الرئيسية في عموم البلاد، إلى جانب التجمهر أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت وفروعه في عدد من المحافظات، احتجاجا على الأنباء المتداولة بارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة وغير مسبوقة.