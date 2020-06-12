طرح أسماك «بركة غليون» و«بحيرة ناصر» بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك (إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين) ضخ كميات كبيرة من الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضًا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطي طازج كبير بسعر 32 جنيهًا للكيلو وسمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطي شبار أسوان 25 جنيهًا للكيلو وبوري سوبر طازج 60 جنيهًا وسبيط طازج بسعر 150 جنيهًا ومكرونة خليجي 25 جنيهًا للكيلو وماكريل هولندي مجمد 40 جنيهًا وماكريل مجمد 30 وماكرونة نرويجى 27 جنيهًا وسردين بسعر 17 جنيهًا للكيلو وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر 29 والرنجة من 32 إلى 41 جنيهًا وبلطي منظف مجمد 30 جنيهًا وبلطي مجمد كبير 30 جنيهًا، بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبرى.وأعلنت وزارة التموين عن زيادة طرح كميات الأسماك فى فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك البالغ عددها 26 فرعًا بالقاهرة والجيزة، وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، بجانب توفير الأسماك أيضًا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كميات تتراوح من 20 طنًا إلى 25 طن أسماك يوميًا، بجانب استمرار، خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" بفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالقاهرة والجيزة، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة، كما أن المخزون الاستراتيجى من الأسماك يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.