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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استئناف العمل بـ«الهندسية للسيارات».. وخطة لمنع انتشار كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:13 ص
السيارات
السيارات
أسامة الشندويلي
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كشفت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بناءً على تعليمات العضو المنتدب، عن استمرار العمل بالقرار الإداري رقم ٨٩ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، حتى يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، فإنه سيتم استئناف العمل، على أن يتم الالتزام بالفقرة الثالثة من القرار، والتي تفيد بضرورة وجود الإدارة العليا والعاملين المطلوبين للعمل معهم، طبقًا للكشوف المسلمة للقطاع الإداري على مستوى الشركة خلال الفترة من الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٠ حتى الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ مع الالتزام بما جاء في التعليمات الإدارية رقم ١، وذلك لحين استصدار القرار الإداري الخاص بذلك.

يذكر أن الشركة القابضة دشنت جروب على الواتس من أجل متابعة الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها العاملون في شركاتها التابعة في إطار الحفاظ علي صحتهم وتقديم المساعدة الطبية لهم.

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