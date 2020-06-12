ريهام سعيد بإطلالة جذابة على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت ريهام سعيد بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أنيقا من اللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق أن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.