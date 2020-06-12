أمريكا تنفي سعيها لوجود عسكرى دائم فى العراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن عزمها تخفيض أعداد قواتها في العراق "خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتقدم الكبير في القضاء على تهديد تنظيم "داعش".ونفت واشنطن، في بيان مشترك عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي، طلبها قواعد دائمة أو سعيها لوجود عسكري دائم في العراق فيما تعهدت بغداد بحماية القواعد التي تضم قوات أمريكية، بعد سلسلة هجمات صاروخية تعرضت لها مؤخرا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية.وقالت الولايات المتحدة: "إنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقًا في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفها بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".كما جَدَّد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الاستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية. ويتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفًا في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الاستراتيجي في العاصمة واشنطن.