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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا: رفع الأيدى فى الصلاة «تضرع لله»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:50 ص
الأنبا نيقولا انطونيو
الأنبا نيقولا انطونيو
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو؛ مطران الروم الأرثوذكس بطنطا؛ أن رفع الأيدي في الصلاة؛ هذه حركة قديمة جدًّا في الصلاة بحسب شهادة ترتليانوس: «كانت أيدي المؤمنين ترتفع في الصّلاة تشبّهًا بآلام المخلّص»، الذي كان على الصليب فاتحًا يديه.

مضيفا: عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ كما أن ارتفاع اليدَيّن أيضًا يشير إلى التوسل إلى العذراء مريم والالتجاء إليها طلبًا لمعونتها، بحسب ما ورد في إحدى المخطوطات البيزنطية من أوائل القرن الثالث عشر: «ارفعي يديك وتوسلي لأجل العالم أجمع، وأرشدينا إلى سبل الخلاص يا كلية النقاوة». ذلك كما في أيقونة "العذراء الحاضنة"، أو "الأرحب من السماوات"، التي تظهر فيها والدة الإله فاتحة يديها بسعة لقبول جميع مَن يلجأون إليها، ومرتفعتان إلى السماء متوسلة إلى ابنها الإلهي يسوع المسيح الجالس في حضنها وهو يبارك المؤمنين به الذين يُكرمونها ويلجأون إليها طلبًا لمعونتها.

مضيفا: كذلك رفع المؤمنين أيديهم إلى العلاء هو طلب وتضرع إلى الله كي يعينهم، ذلك كما أعان الرب شعبه في العهد القديم في مواجهة عماليق لما رفع موسى يديه إلى السماء.

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