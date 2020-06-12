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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخطي 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الهند خلال الـ24 ساعة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:22 ص
كورونا
كورونا
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سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 10 آلاف مصاب.

وقالت وزارة الصحة الهندية - اليوم الجملة - "إنه تم تسجيل 10 آلاف و956 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 295 ألفا و355 شخصا".

كما سجلت السلطات الهندية خلال اليوم الماضي، وفاة 396 شخصا جراء فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 8498 حالة، وهو ما يجعل الهند في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المتعافين ارتفع إلى أكثر من 194 ألفا، بعد تعافي 5352 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال 842 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت السلطات الهندية بدأت هذا الأسبوع المرحلة الأولى من رفع القيود التي فرضتها في وقت سابق في إطار إجراءات الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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