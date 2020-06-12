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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مؤتمر صيني للذكاء الاصطناعي العالمي 23 يونيو «أونلاين»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:19 ص
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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أعلنت الصين، عن تنظيم مؤتمر الذكاء العالمي الرابع، وذلك عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 24 يونيو في بلدية تيانجين شمالي البلاد.

وذكرت اللجنة المنظمة – في بيان اليوم - أن المؤتمر المعني بالذكاء الاصطناعي ينعقد هذا العام تحت عنوان "عصر الذكاء الجديد: الابتكار والتمكين والإيكولوجيا"، ويتضمن سلسلة من الأنشطة عبر الإنترنت بما في ذلك المنتديات والمعارض والمسابقات.

وسيناقش الحدث، الذي يركز على حقبة ما بعد وباء كوفيد-19، نمو الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات الذكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، التي يمكن أن توفر المزيد من الحلول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وستقام ست مسابقات عبر الإنترنت خلال الحدث، مثل تحدي قيادة الذكاء العالمي والمسابقة الصينية (تيانجين) لتطبيقات الابتكار الصناعي.

وشارك خلال دورات المؤتمر في السنوات الثلاث الماضية نحو 300 ألف شخص من داخل وخارج الصين.

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