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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران الكويتى: 2691 عالقًا مصريًا يغادرون لـ5 محافظات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:53 ص
العالقين المصريين
العالقين المصريين
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الجمعة، مغادرة 2691 من العالقين المصريين على أراضيها، إلى محافظات سوهاج، والقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، وذلك عبر 17 رحلة جوية.

وأوضحت "الطيران الكويتية"، في بيان صحفي، أن عمليات المغادرة تضمنت 6 رحلات على متنها 880 راكبًا إلى سوهاج، و4 رحلات على متنها 755 راكبًا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنها 593 راكبًا إلى الإسكندرية، ورحلتين على متنهما 313 راكبًا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 150 راكبًا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وفلاي إيجيبت، وإير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 6 رحلات لشركة طيران المصرية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة فلاي إيجيبت ورحلتين لشركة العربية - مصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 3682 من العالقين المصريين بالكويت إلى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وذلك عبر 21 رحلة جوية.

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