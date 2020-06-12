كوريا الجنوبية تسجل 56 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفًا وثلاث حالات.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 بعد وفاة حالة جديدة يوم أمس.فيما قالت أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بلغ 10 آلاف و699 حالة فيما لا يزال 1057 يخضعون للعلاج.يشار إلى أن 45 حالة من بين حالات الاصابة التي تم الابلاغ عنها أمس كانت من منطقة العاصمة الكورية سول وضواحيها التي يقطنها حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.