«إيتيدا» تنظم برنامج عيادة الشركات الناشئة.. غدًا

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، مُمثلة في برنامج "سيكتور بي 5" برنامج "عيادة الشركات الناشئة ـ شركات أجهزة الكمبيوتر: الرحلة" عبر الإنترنت، غدا السبت 13 يونيو، بالتعاون مع برنامج "فلات 6 لابز القاهرة" ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال و"إيتيدا".ويهدف برنامج "عيادة الشركات الناشئة" إلى تشجيع تبادل المعرفة لتقديم الدعم الفني والقانوني والتجاري للشركات المصرية الناشئة العاملة في مجال أجهزة الكمبيوتر.ويتضمن البرنامج حلقات نقاش ومحادثات مع عدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة، كما يسهم في ربط تلك الشركات بموجهين فنيين واستشاريين، بما يتوافق مع احتياجات كل شركة على حدة، وذلك لمساعدة الشركات في مواجهة التحديات التي تقابلهم.ويناقش البرنامج أيضًا قصص نجاح لبعض شركات أجهزة الكمبيوتر، والفرص التي حصلوا عليها، والتحديات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.ويشارك في البرنامج مجموعة متميزة من المتحدثين، ذو خبرة في مجالات تكنولوجية مختلفة، منها إنترنت الأشياء والتصنيع الرقمي والروبوتات، وكذلك خدمات مشاركة ركوب السيارات."سيكتور ب 5" هو جزء من مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعمل على دعم نمو الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجال أجهزة الكمبيوتر، وتقديم الأدوات والمعدات التي يحتاجونها، ذلك بهدف دعم صناعة الإبداع في مصر.