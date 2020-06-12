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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 12 يونيو 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:19 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: تعيش يومًا صعبًا وقد تشتكي من ظروف معارضة تخالف آرائك وتمنع تقدّمك، تكون طباعك ثائرة فيصعب التفاهم معك، حاذر من المشاكل.

عاطفيًا: تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى وعودًا كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية.

صحيًا: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفًا من انعكاسات لاحقًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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