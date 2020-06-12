حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 12 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: يكون هذا اليوم ممتازًا لك، ويحمل ضحكة كبيرة ومغامرة تنتظرك وهي منعشة جدًا ومفيدة على الصعيد المهني.عاطفيًا: تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي بأمورك، وتكون أنت غير صائب في حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها.صحيًا: سارع إلى الاستفادة من الصيف الجميل وانطلق برحلات أسبوعية للترفيه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.