وفاة شاب مغربى بإسبانيا على طريقة جورج فلويد

نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريرا عن وفاة شاب مغربي في مركز إيواء للقاصرين في إسبانيا بطريقة مماثلة لوفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد مختنقا تحت ركبة شرطي على رقبته.وتوفي الشاب المدعو إلياس الطاهري البالغ 18 عامًا من العمر والمنحدر من مدينة تطوان المغربية، في 1 يوليو عام 2019 بمركز إيواء للقاصرين في مدينة ألميريا الإسبانية، على أيدي حراس الأمن في المركز.واعتبر القضاء الإسباني حادث وفاة الشاب "حادثا عرضيا"، وبرأ حراس الأمن، مشيرا إلى أن الشاب أبدى "مقاومة عنيفة" وأن تصرفات الحارس لم تخالف القواعد.ونقلت "إل باس" عن إدارة مركز الإيواء والأطباء النفسيين، أن تصرفات الشاب كانت دائما تتميز بعنف ومعاداة المجتمع، وأنه كان احتجز في مركزين آخرين للإيواء قبل وصوله إلى مركز Tierras de Oria في ألميريا، وأنه كان يتعاطى المخدرات من عمر الـ 10 سنوات، وتعرض للعنف من قبل والده وللتنمر من قبل شباب آخرين.كما ذكرت الإدارة أن الشاب كان بانتظار المحاكمة لتهديد طبيب نفسي بسكين.