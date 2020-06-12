أمريكا تخفض قواتها فى العراق «خلال أشهر»

أعلنت الحكومتان الأمريكيّة والعراقيّة، في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي"، أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت حكومتا البلدين في البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق"، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.ويأتي هذا القرار بالتزامن مع موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية فى الأيام الماضية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.