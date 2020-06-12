مرشح للرئاسة فى الدومينيكان يتوقع تعافيه السريع من كورونا

أعرب مرشح الرئاسة في جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، عن توقعاته بأن يتعافى بسرعة من كوفيد19 ويعود بشكل كامل لممارسة أنشطته السياسية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يعتقد أن لويس أبينادر، من الحزب الثوري الحديث المعارض، لديه فرص جيدة لهزيمة جونزالو كاستيلو من حزب تحرير الدومينيكان الحاكم في الانتخابات المقرر ان تجرى في 5 يوليو المقبل.وأعلن أبينادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن نتائج فحوصاته أثبتت اصابته بكوفيد.19-وأوضح المرشح البالغ من العمر 52 عامًا أنه اضطر إلى إجراء الفحوصات المتعلقة بكوفيد19- بانتظام لأنه سافر إلى جميع أنحاء البلاد لجلب الأدوية ومعدات الحماية للأطباء والمواطنين.وقال أبينادر إنه ليس ضمن الفئة عالية الخطورة وأن الأطباء يتوقعون أن يتعافى قريبًا، حسبما أفادت صحيفة ليسين دياريو اليومية.وذكر المرشح أن المرض لن يؤثر على حملته الرئاسية وإنه سيبقى على اتصال مع المواطنين عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.وأكدت الحكومة في سانتو دومينجو اصابة 21 الفا و437 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 561 حالة.